Чита, 1 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 64 132, причём 174 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 56 143 пациента (+208 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1305 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 107 находятся в тяжёлом состоянии (+9 за сутки), 31 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за сутки).

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