Тегеран, 1 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Иранский лучник Рамезан Биабани завоевал серебряную медаль в стрельбе из лука в индивидуальной смешанной категории на Параолимпийских играх в Токио. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 августа.

Заключительный раунд соревнований по индивидуальному составу состоялся на финальном поле Юменосимы в Токио, где Биабани победил своего китайского соперника в полуфинале и отправился соревноваться с рекордсменом Параолимпийских игр в мужском индивидуальном составе Хэ Цзыхао.

Биабани был повержен соперником со счётом 143:147 и получил серебряную медаль, которая стала первой параолимпийской медалью для Ирана в смешанной категории.

Бронзовую медаль в данной категории завоевал Аль Синлян из Китая, который потерпел поражение от Биабани в полуфинале.

Другая иранская лучница на соревнованиях Али-Сина Маншаезаде выбыла на этапе 1/8, потеряв возможность завоевать медаль.