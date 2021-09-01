Тегеран, 1 сентября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. 31 августа исполнительный директор Управления культурного наследия, туризма и ремесел иранской провинции Керман объявил, что Международный день туризма в текущем иранском календарном году (наступил 21 марта) состоится 2 октября. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В этом году недельное празднование Международного дня туризма пройдет в пяти провинциях Ирана, и, к счастью, провинция Керман входит в их число», — заявил Ферейдун Фаали в интервью агентству IRNA.

Отметив, что провинция Керман примет у себя провинциальных и национальных официальных лиц страны в Международный день туризма, Фаали отметил, что программы, организованные в этот день, пройдут в соответствии с девизом Всемирной туристской организации (ЮНВТО) «Инструментальный туризм для всестороннего развития».

Исполнительный директор Управления культурного наследия, туризма и ремесел провинции Керман далее подтвердил, что среди программ, организованных в этот день, можно выделить клятвенное соглашение с мучениками иракской войны, проведение специальной конференции по Международному дню туризма, организацию семейных туров, посещение туристических достопримечательностей и т.д.