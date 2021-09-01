Тегеран, 1 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. 31 августа офис атташата по культуре Ирана в Японии в координации с Управлением культурного сотрудничества и Организацией иранских экспатриантов по исламской культуре и коммуникации, а также Ассоциацией каллиграфов Ирана высоко оценил труды Хисако Тесонаду, японского мастера иранской каллиграфии и профессора персидского языка. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хисако Тесонада потратила 30 лет на изучение персидского языка и литературы, а также иранской каллиграфии. В этой связи иранский атташе по культуре Хоссейн Дивсалар наградил ее благодарственной табличкой и «Диваном» Хафиза.

Дивсалар отметил, что исторические, культурные и давние отношения между Ираном и Японией являются результатом усилий иранских ученых, исламологов, профессоров персидского языка и литературы, художников и ученых-японцев.

Он также упомянул о проведении курсов персидского языка в Японии и высоко оценил вклад Хисако Тесонады в этом отношении.

Тем временем Тесонада поблагодарила иранский народ, офис атташе по культуре и Ассоциацию каллиграфов Ирана за поддержку образовательной и художественной деятельности в Японии.