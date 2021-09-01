Тегеран, 1 сентября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. 31 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что венские переговоры должны иметь ощутимые результаты для иранского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Никто не приемлет подход, основанный на пустой трате времени», — отметил Амирабдоллахиан в государственной телепрограмме. «Меджлис (парламент Ирана) и правительство стремятся к соблюдению прав нации на переговорах», — заявил глава МИД, выразив надежду, что другие стороны будут вести переговоры на основе мудрости и логики.

«Первой ошибкой США является использование угрозы в отношении Ирана», — сообщил министр иностранных дел, подчеркнув, что Вашингтон должен оставаться вежливым. Далее он подчеркнул, что Иран приветствует любые переговоры, которые будут проводиться на основе логики.

Переходя к вопросу о следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), министр иностранных дел заявил, что на встрече будет присутствовать президент Ирана Ибрагим Раиси. Он также отметил, что Иран всегда уделял внимание развитию экономического сотрудничества со странами-членами ШОС.