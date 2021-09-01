Омск, 1 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Власти Омской области поздравили жителей региона — школьников, студентов, педагогов и родителей — с Днём знаний.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

«Дорогие школьники и студенты! Поздравляем вас с праздником — Днём знаний! 1 сентября объединяет поколения и символизирует начало очередного интересного, но трудного пути к знаниям», — говорится в поздравлении губернатора Омской области Александра Буркова и председателя областного Заксобрания Владимира Варнавского, опубликованном на официальном сайте региона.

Первые лица региона подчеркнули, что «умение учиться — необходимый навык XХI века».

»Педагогам и родителям желаем терпения, оптимизма и радости от успехов детей! Будьте им опорой и поддержкой в любых ситуациях!» — подытожили Бурков и Варнавский.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в России и многих странах мира начинается новый учебный год.

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