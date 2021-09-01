Владивосток, 1 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В Приморье уже завершили сбор зерновых — аграрии с полей вывезли более 72 тыс. тонн пшеницы, ячменя и овса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Kurganobl.ru Уборка зерновых

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С 33 тыс. га собрано 72,2 тыс. тонн зерна.

«Сельхозпроизводители намолотили почти 39 тысяч тонн овса, 17,7 тысячи тонн пшеницы и 15,7 тысячи тонн ячменя. Урожайность по сравнению с прошлым годом увеличилась на два центнера и составила 22 центнера с гектара. Этому способствовала хорошая солнечная погода», — рассказали специалисты.

На данный момент площадь пашни в регионе составляет около 500 тыс. га. Стратегия развития сельского хозяйства Приморья подразумевает введение в оборот до 15 тыс. га залежных земель ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Забайкальского края приступили к уборке картофеля и овощей открытого грунта. Уборочную кампанию начали хозяйства Читинского и Улетовского районов. Там уже убрано 47 гектаров картофеля, накопано 566 тонн клубней — это в полтора раза выше уровня аналогичной даты 2020 года.