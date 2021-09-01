Тегеран, 1 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. 31 августа представитель Верховного лидера Ирана по делам хаджа и паломничества, а также попечитель иранских паломников во время хаджа заявил на встрече с послом Индонезии в Тегеране, что Исламская Республика готова поделиться своим опытом в области хаджа с дружественной страной. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Абдолфаттах Навваб сделал этот комментарий на встрече с послом Ронни П. Юлианторо в Тегеране.

Представитель Верховного лидера по международным делам хаджа отметил, что Иран и Индонезия на протяжении всей истории поддерживали прекрасные отношения, заявив, что Индонезия играет очень влиятельную роль на международной арене и в различных организациях сегодня.

«Наши двусторонние отношения могут способствовать более тесному сотрудничеству», — заявил Навваб.

Представитель Верховного лидера по делам хаджа и паломничества сообщил, что хадж предоставил драгоценную возможность для исламских обществ, отметив, что хадж — лучшая возможность для каждого верующего связать себя с Богом, однако, к сожалению, пандемия коронавируса уже 2-й год подряд закрывает этот великий исламский ритуал.

«Было бы гораздо более уместно, если бы была вымощена почва для проведения ритуалов хаджа мусульман всего мира, даже в очень ограниченном масштабе и при соблюдении всех медицинских протоколов, чтобы аромат хаджа распространился по всему миру», — заявил Навваб.