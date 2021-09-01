Троицк, Челябинская область, 1 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Глава Троицка Челябинской области Александр Виноградов встретился с коллективом детской музыкальной школы №3, которые жаловались на повреждённое здание учреждения. В ходе встречи они рассмотрели вопрос поиска нового помещения и судьбу нынешнего, сообщает пресс-служба мэрии.

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С сентября учащиеся вынуждены посещать занятия на трёх разных площадках. Они получают полноценные навыки и знания. Однако педагоги озабочены отсутствием единого здания. К тому же занятия в разных помещениях детям не очень комфортны, а в связи с пандемией Роспотребнадзор требует разграничивать потоки учащихся.

Виноградов объяснил учителям, что сейчас нужно дождаться результатов экспертизы по зданию, чтобы понять, возможно ли его далее использовать. Также в течение месяца он с руководителем школы рассмотрят возможность использования иных помещений для организации учебного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одна из фирм Башкирии приступила к капремонту школы. Однако он не был завершён, а контракт с подрядчиком расторгли.