Иркутск, 1 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 1 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4562 человек, причём 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 98 553 человека (+389 за минувшие сутки).

Госпитализированы 2085 (-86 за сутки). Выздоровели 84 770 пациентов (+614 за сутки).

Ещё 418 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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