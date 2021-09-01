Чебоксары, 1 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В сентябре в Чувашии единовременные «президентские» выплаты получат более 361 тыс. пенсионеров. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделении ПФР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионеры

Размер разовых выплат составит 10 тыс. рублей. Её получат все пенсионеры, которые живут в России, вне зависимости от того, продолжают они работать или нет, а также без учёта доходов.

В отделении уточняют, что пенсионеры, которым пенсия зачисляется на счета в банках, получат единовременную выплату 2 сентября. А если им приходит пенсия через другие службы доставки, то 10 тыс. рублей им выплатят вместе с пенсией.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 433,3 млрд рублей на анонсированные президентом России Владимиром Путиным единовременные выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, по 15 тыс. рублей получат военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что на единовременные выплаты пенсионерам, военным и правоохранителям республики будет направлено 3,6 млрд рублей. По его словам, это коснётся 363 тыс. жителей Чувашии.

Отметим, что в Чувашии на единовременные выплаты семьям, где растут школьники, перечислено из федерального бюджета 1,77 млрд рублей. Размер поддержки составил 10 тыс. рублей, их выплатили на 177 тыс. детей.