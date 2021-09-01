Кызыл, 1 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года в регионе подтверждено 10 171 случаев.

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Лидерами по приросту остаются Кызыл и Кызылском районе, где коронавирус диагностировали у 26 и 15 человек соответственно.

«Из 67 заболевших мужчин — 28, женщин — 39. По возрасту: детей до 17 лет — 13, от 18 до 49 лет — 36, от 50 до 64 лет — 15, старше 65 лет — 3», — отметили в минздраве.

В стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 410 пациентов, состояние 115 из которых оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда опустилась до 52%. На амбулаторном лечении находится 331 носитель.