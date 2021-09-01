Южно-Сахалинск, 1 сентября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. На Сахалине найдены живыми и невредимыми четыре человека, которые пропали в лесу 31 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Evilbish Лес

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Компания отправилась в лес за дикоросами в районе села Новиково Корсаковского района и не вернулась.

На их поиски были направлены шесть спасателей и две единицы техники.

В 10:00 по местному времени 1 сентября они сами вышли из лесу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале в Шурышкарском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 18-летней местной жительницы в тундре.