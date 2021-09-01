Москва, 1 сентября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал АО «Оборонэнерго», которое занимается энергоснабжением воинских частей, в удовлетворении претензий к Минобороны РФ и подведомственному ему центральному управлению имущественных отношений. Сумма иска превышала 1,6 млрд рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

В деле речь шла «о взыскании неосновательного обогащения в размере 1 697 678 131,82 рубля». Судья Мороз не нашла оснований для удовлетворения иска.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — отмечается в результативной части решения.

Полное решение пока не обнародовано.

Иск был подан в марте 2021 года. Третьими лицами в споре участвовали АО «Атомэнергосбыт», ПАО «Россети Московский регион», АО «Мосэнергосбыт» и ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» министерства.

Примечательно: АО «Оборонэнерго» подконтрольно именно Минобороны РФ, которое в этом деле участвует как соответчик.