В столице Казахстана загорелся торговый центр
Астана, 1 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В столице Казахстана Нур-Султане утром 1 сентября вспыхнул крупный пожар в торговом доме «Тулпар». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.
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Пожар
Информация о возгорании поступила на пульт столичной службы пожаротушения «101» в 07:36 по местному времени (04:36 мск). Прибывшие на место пожарные расчёты установили, что в торговом доме «Тулпар» по улице Валиханова горят торговые бутики, расположенные на самом верхнем, четвёртом этаже торгового дома.
«На месте создан оперативный штаб пожаротушения, пожарные расчёты разделены на два боевых участка. На данный момент на месте пожара задействовано 19 единиц техники и 71 человек личного состава столичного ДЧС».
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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