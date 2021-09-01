Астана, 1 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В столице Казахстана Нур-Султане утром 1 сентября вспыхнул крупный пожар в торговом доме «Тулпар». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

Image Catalog Пожар

Информация о возгорании поступила на пульт столичной службы пожаротушения «101» в 07:36 по местному времени (04:36 мск). Прибывшие на место пожарные расчёты установили, что в торговом доме «Тулпар» по улице Валиханова горят торговые бутики, расположенные на самом верхнем, четвёртом этаже торгового дома.

пресс-служба МЧС Казахстана «На месте создан оперативный штаб пожаротушения, пожарные расчёты разделены на два боевых участка. На данный момент на месте пожара задействовано 19 единиц техники и 71 человек личного состава столичного ДЧС».

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

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