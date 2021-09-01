Владивосток, 1 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Из бюджета Приморья более 120 млн рублей выделено в этом году на выплаты и компенсации многодетным семьям. Более 6,7 тыс. человек уже воспользовались мерами социальной поддержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Так, свыше 6,2 тыс. семей компенсировали 50% расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и полностью компенсировали расходы за капитальный ремонт.

Более 1,4 тыс. семей воспользовались «школьной» выплатой в 5 тыс. рублей.

Почти 1,6 тыс. семей получили выплату в размере 2,5 тысяч рублей — на каждого ребенка в семье она также может быть израсходована на школьные принадлежности и другие нужды детей.

С 2019 года в краевой закон внесены изменения, которые позволили многодетным родителям на 1 тыс. рублей снизить расходы на занятия детей в спортивных секциях. В этом году таким правом воспользовались более 100 семей.

Кроме мер социальной поддержки семьи с пятью детьми получили возможность улучшить жилищные условия. Решить квартирный вопрос могут и родители трех детей, если один из детей имеет инвалидность. Семьи с шестью детьми с помощью краевого бюджета могут приобрести автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, малообеспеченные семьи на Камчатке могут получить 2,5 тыс. рублей на приобретение школьно-письменных принадлежностей.