В Якутии будут готовить кадры для «Роскосмоса»
Якутск, 1 сентября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Якутия подпишет с «Роскосмосом» дополнительное соглашение о сотрудничестве, по которому кадры для госкорпорации будут готовить, начиная со школы. О таком намерении корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 сентября в пресс-службе правительства региона.
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Школьников намерены возить на космодромы, знакомить с обновлёнными образцами техники в музее космонавтики и авиации. Для детей также создадут комплексы по робототехнике.
Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Москвы в апреле 2021 года рассматривал иск Роскосмоса к министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Госкорпорация пыталась оспорить привлечение к административной ответственности за уничтожение плодородного слоя почвы и порчу земель.