Якутск, 1 сентября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Якутия подпишет с «Роскосмосом» дополнительное соглашение о сотрудничестве, по которому кадры для госкорпорации будут готовить, начиная со школы. О таком намерении корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 сентября в пресс-службе правительства региона.

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Школьников намерены возить на космодромы, знакомить с обновлёнными образцами техники в музее космонавтики и авиации. Для детей также создадут комплексы по робототехнике.

«Наши абитуриенты будут поступать в технические вузы страны по тем специальностям, которые нужны сегодня Роскосмосу. Это будут дополнительные места сверх тех, что уже есть. Также договорились об организации школьных олимпиад, победители которых Роскосмос будет направлять во всероссийские детские центры», — сказал председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Москвы в апреле 2021 года рассматривал иск Роскосмоса к министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Госкорпорация пыталась оспорить привлечение к административной ответственности за уничтожение плодородного слоя почвы и порчу земель.