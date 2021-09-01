Чадан, Тыва, 1 сентября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Полиция в Туве установила личность водителя, скрывшегося после наезда на двух несовершеннолетних девочек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, авария произошла вечером 29 августа на трассе Р-257 «Енисей».

МВД по Туве Автомобиль с признаками ДТП был обнаружен в ограде дома подозреваемого

Водитель за рулём автомобиля УАЗ сбил двух школьниц 2009 и 2011 года рождения, переходивших дорогу, после чего уехал. Пострадавшие были госпитализированы в хирургическое отделение Дзун-Хемчикского межрайонного медицинского центра.

«В ходе проведения розыскных мероприятий скрывшийся с места происшествия водитель вчера был разыскан и задержан. Им оказался 49-летний житель г. Чадана. Транспортное средство с признаками ДТП было обнаружено в ограде дома», — отметили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждены административные дела за нарушение ПДД, оставление места аварии.