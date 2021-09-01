Чебоксары, 1 сентября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями при использовании топливных карт. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Перед судом предстанет экс-сотрудник отдела МВД по Чебоксарскому району. Следствие полагает, что в апреле — мае 2021 года он использовал во время дежурства топливные карты, предназначенные для заправки служебных автомобилей.

«Он использовал их в личных целях, осуществляя заправку своего личного автомобиля, а также передавая карту для заправки своему знакомому и родственнице», — говорится в сообщении.

Ущерб оценивается в 10 тыс. рублей. Полицейский был уволен после служебной проверки.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). Материалы дела переданы в Чебоксарский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший госинспектор подозревается в составлении фиктивных протоколов в отношении рыбаков. Его подозревают в служебных подлогах.

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