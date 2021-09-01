Троицк, Челябинская область, 1 сентября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В посёлке Станционный Челябинской области здание музыкальной школы №3 оказалось в непригодном состоянии после так и не завершённого капитального ремонта. Об этом педагоги заявили в своей жалобе президенту России Владимиру Путину.

Фото: администрация города Троицка Челябинской области Здание школы.

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Как пишет Накануне.Ru, детям приходится заниматься в не предназначенных для этого помещениях. Так было в предыдущем учебном году, и так же начинается новое 1 сентября.

«За это время материальная база практически уничтожена, количество учащихся резко сокращается, нарастает недовольство родителей», — говорят педагоги.

Контракт на капремонт был ранее заключён с одной из фирм Башкирии. Сумма работ должна была составить 9,8 млн рублей. Однако в итоге контракт расторгли. Учреждение требует взыскать с подрядчика 4,1 млн рублей.