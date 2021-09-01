Якутск, 1 сентября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В якутской Арктике хотят создать комплекс для хранения топливно-энергетических ресурсов, продуктов и непродовольственных товаров. Росрезерв обещает обеспечить эту базу техникой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.

Mil.ru Северный завоз

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Вопрос обсуждается, с целью его проработки Якутию посетят специалисты Росрезерва. Пока федеральное агентство по резервам и республика реализуют проект по использованию материальных запасов для доставки социально значимых продуктов жителям арктических и северных районов. Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко и глава Росрезерва Дмитрий Гогин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Якутию доставили груз из федерального агентства по государственным резервам. Республика получила два автомобиля «Урал», ранцевые огнетушители, насосы, продовольствие, пожарные ёмкости и рукава.