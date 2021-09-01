Абакан, 1 сентября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Врачи Центрального военного округа (ЦВО), направленные в Хакасию по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу, завершили работу по лечению в регионе пациентов с COVID-19. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Мобильный госпиталь

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Всего при участии военных медиков прошли лечение и выздоровели более тысячи жителей республики. В том числе более 300 пациентов получили квалифицированную медицинскую помощь в мобильном госпитале ЦВО, развёрнутом на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске. Также военные специалисты-анестезиологи и реаниматологи помогали местным врачам в Черногорской межрайонной больнице. А два врача-инфекциониста работали в Черногорском родильном доме и Республиканской клинической больнице им. Н.М. Одёжкина.

В правительстве Хакасии состоялось торжественное собрание, где военным врачам ЦВО, завершившим работу в регионе, вручили благодарственные письма.

глава Хакасии Валентин Коновалов «Военные медики оказали огромную помощь, в самый нужный момент, в тот момент, когда мы действительно нуждались в помощи, армия нам подставила плечо. Мы бесконечно за это благодарны, благодарны за ту энергию, профессионализм, сострадание и терпение».

Как сообщало ИА REGNUM, военные врачи Центрального военного округа привили более 3,5 тысяч жителей Хакасии двумя компонентами вакцин против COVID-19.