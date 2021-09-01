Челябинск, 1 сентября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В школе №116 Челябинска с 1 сентября будут 28 первых классов. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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Всего в них пойдут 730 детей. Линейки для них проведут 1 сентября в три этапа, пишет Pchela.news.

Всего школы города примут почти 140 тыс. учеников, из них 17 тыс. — первоклассники. Об этом сообщили журналистам в горкоме по делам образования.