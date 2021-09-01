Ханты-Мансийск, 1 сентября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Югре реконструкцию объектов культурного наследия сделают более привлекательной для подрядчика. Об этом сообщает центр регионального правительства «Открытый регион».

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Площадь славянской письменности в Ханты-Мансийске

Властями ХМАО принято постановление, которое компенсирует подрядчикам рост цен на строительные материалы. А именно, возможность увеличения цены контракта, заключенного на срок более одного года, не более чем на 30% цены контракта за счёт средств бюджета ХМАО и порядок действий при получении от подрядчика предложений об увеличении цены контракта.

«Таким образом будут созданы дополнительные условия, которые позволят завершить строительство объектов по заключенным контрактам до 1 июля 2021 года», — пояснила губернатор Югры Наталья Комарова.