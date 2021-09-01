Екатеринбург, 1 сентября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Энергостроитель» под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Свердловской области.

Пожар

Сообщается, что о возгорании на улице Лучевой стало известно в 04:19 по местному времени (02:19 по московскому времени). Там загорелись десять построек, огнем была охвачена площадь в тысячу квадратных метров. К утру пожар потушили, однако, по предварительным данным, пять построек не удалось отстоять. Пострадавших и погибших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа пожар произошел в бане в садоводческом некоммерческом товариществе «Мелиоратор-1» в Елизовском районе Камчатки. Огонь перекинулся на стоящий рядом жилой дом. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.