Екатеринбург, 1 сентября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. В одном из коллективных садов в Екатеринбурге пожар охватил восемь домов и надворные постройки. Об этом сообщает свердловский главк МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 4:19 по местному времени. Общая площадь возгорания составила 1000 кв. метров. В 5:30 пожар локализовали, а в 7:05 открытое горение ликвидировали.

Сведений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.