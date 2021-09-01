Бокситогорск, Ленинградская область, 1 сентября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Налоговая служба подала иск о несостоятельности к ООО «Бокситогорский силикатный завод» из Ленобласти. Исковое заявление арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 27 сентября 2021 года оставил без движения для устранения недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от управления ФНС по Ленобласти подан 24 августа 2021 года, а 30 августа судья Орлова оставила его без движения, предложив предоставить доказательства того, что у должника есть средства для покрытия расходов на процедуру.

«Налоговый орган указывает на наличие в собственности должника имущества: имущественного комплекса — завода, состоящего из десяти объектов недвижимости; двух вилочных автопогрузчиков», — отмечается в материалах суда.

Сумма исковых требований составляет 2 956 214,33 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, завод создан в феврале 2013 года для производства стекла и изделий из стекла. Владелец и директор — Валерий Михайлов. На заводе работают порядка 30 человек.