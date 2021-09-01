Силикатный завод из Ленобласти получил банкротный иск
Бокситогорск, Ленинградская область, 1 сентября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Налоговая служба подала иск о несостоятельности к ООО «Бокситогорский силикатный завод» из Ленобласти. Исковое заявление арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 27 сентября 2021 года оставил без движения для устранения недочётов, передаёт ИА REGNUM.
Иск от управления ФНС по Ленобласти подан 24 августа 2021 года, а 30 августа судья Орлова оставила его без движения, предложив предоставить доказательства того, что у должника есть средства для покрытия расходов на процедуру.
«Налоговый орган указывает на наличие в собственности должника имущества: имущественного комплекса — завода, состоящего из десяти объектов недвижимости; двух вилочных автопогрузчиков», — отмечается в материалах суда.
Сумма исковых требований составляет 2 956 214,33 рубля.
По данным ЕГРЮЛ, завод создан в феврале 2013 года для производства стекла и изделий из стекла. Владелец и директор — Валерий Михайлов. На заводе работают порядка 30 человек.