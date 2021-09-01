Магадан, 1 сентября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил жителей с наступившим новым учебным годом и пожелал всем много открытий, ярких событий и побед, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба мэрии Магадана Проспект Ленина в Магадане

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«Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители — этот праздник всегда наполнен радостью и волнением. Самые теплые пожелания — нашим первоклашкам, которые только открывают для себя школьный мир, обретают новых друзей и создают фундамент для взрослой жизни. Качественное образование является основой благополучия, и я уверен — вы добьетесь успехов для себя, Магаданской области и страны. А мы, взрослые, стараемся создать вам все условия для того, чтобы вы смогли реализовать свои таланты и способности.

Особые слова благодарности — учителям за профессионализм и ответственность. Желаю вам энергии и вдохновения, всем ребятам — уверенно шагать по дороге знаний, а родителям — гордости за успехи своих детей», — сказал слова напутствия глава Колымы.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил учеников, учителей и родителей с началом учебного года, пожелав детям — увлекательного путешествия в мир знаний, педагогам — оптимизма и здоровья, а родителям — мудрости и терпения.