Благовещенск, 1 сентября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Амурская область готова к VI Восточному экономическому форуму. Ожидается, что на ВЭФ регион заключит соглашение о создании комплекса по сжижению газа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

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Реализовывать этот проект намерена компания ООО «Газпром гелий сервис». Как предполагается, производство сжиженного газа в том числе поможет автономно газифицировать муниципалитеты Приамурья.

Всего от ВЭФ в Амурской области ждут вложения в экономику региона более 137 млрд. рублей инвестиций и создания свыше 2 тысяч рабочих мест.

«Наша область каждый год подходит к формированию программы комплексно. Это встречи, подписания соглашений, деловая программа. Многие члены нашей делегации участвуют в сессиях по вопросам экономического и социального развития Дальнего Востока», — сказала первый заместитель председателя правительства региона Татьяна Половайкина, которая возглавит делегацию Амурской области на ВЭФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа власти региона планировали подписание на ВЭФ 15 соглашений на 15 млрд рублей. Акцент собрались сделать на сельское хозяйство.