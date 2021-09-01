От ВЭФ Приамурье ожидает 137 млрд рублей и более двух тысяч рабочих мест
Благовещенск, 1 сентября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Амурская область готова к VI Восточному экономическому форуму. Ожидается, что на ВЭФ регион заключит соглашение о создании комплекса по сжижению газа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Большая поездка Владимира Путина на Дальний Восток — все новости»
Читайте также: Приамурье ждёт от ВЭФ 15 млрд рублей инвестиций
Реализовывать этот проект намерена компания ООО «Газпром гелий сервис». Как предполагается, производство сжиженного газа в том числе поможет автономно газифицировать муниципалитеты Приамурья.
Всего от ВЭФ в Амурской области ждут вложения в экономику региона более 137 млрд. рублей инвестиций и создания свыше 2 тысяч рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа власти региона планировали подписание на ВЭФ 15 соглашений на 15 млрд рублей. Акцент собрались сделать на сельское хозяйство.