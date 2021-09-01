Улан-Удэ, 1 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Река Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ за сутки поднялась на 17 см. По состоянию на утро 1 сентября уровень воды достиг 243 см при отметке выхода на пойму 230 см, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация города Улан-Удэ Паводок в Улан-Удэ

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«Река вышла на пойму, её уровень 243 см. На такой же отметке вода была в пиковый подъем этого года, 14 августа», — написал на своей странице в инстаграм мэр города Игорь Шутенков.

В связи с этим все службы города находятся в режиме готовности. Уровень воды в реке будет измеряться каждые три часа. Также продолжается отсыпка дамб вдоль дорог и проездов в низменных участках на Левобережье Улан-Удэ.

По словам главы города, к настоящему времени готово 17 пунктов временного размещения эвакуированных на случай ЧС.