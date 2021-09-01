Москва, 1 сентября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Города Дальнего Востока ждет реновация, которая нацелена сделать жизнь дальневосточников более комфортной, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью радио «Комсомольская правда».

Андрей Грук ИА Красная Весна Владивосток

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По мнению вице-премьера, одна из важнейших задач на данный момент — привести в порядок существующие города на Дальнем Востоке, в том числе те, на территории которых строятся и развиваются такие крупнейшие предприятия, как судостроительный комплекс «Звезда», Амурский газоперерабатывающий завод, космодром «Восточный».

"Есть такой показатель — индекс качества городской среды. Он на Дальнем Востоке не на высшем уровне, а существенно ниже среднероссийского. Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов», — сказал Трутнев.

Отмечается, что по программе модернизации инфраструктуры Дальнего Востока за пять лет регионы получат 101,7 млрд рублей.

«Будет построено и отремонтировано 1500 объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, больницы, спорткомплексы, иногда это ремонт дорог, мостов, домов», — пояснил полпред президента.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 1 сентября ждут приезда президента РФ Владимира Путина — борт прибывает из Москвы после обеда. Основная цель рабочей поездки главы государства — участие в Восточном экономическом форуме.