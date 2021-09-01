Вашингтон, 1 сентября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Совместная пресс-конференция президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского по итогам их встречи не планируется, 31 августа сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

В сообщении уточняется, что американский лидер примет своего украинского коллегу в Овальном кабинете и обсудит с ним «поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», а также сотрудничество в сфере энергетики и реформы Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудил с ним ряд вопросов, в том числе стремление Украины стать членом НАТО.