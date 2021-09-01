Южно-Сахалинск, 1 сентября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. На Сахалине нашли двух пропавших в Смирныховском районе женщин. 24 августа они отправились в район горы Вайда на сбор дикоросов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в областном управлении МЧС.

Cncpt-studio.nl Лес

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Как уточнили в правительстве Сахалина, женщин на вертолёте Ми-8 доставили в посёлок Смирных. В медицинской помощи они не нуждаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве спасатели ведут поиски трёх человек — двух женщин и одного мужчины. Они заблудились в лесу вечером 29 августа в районе станции Тайга.