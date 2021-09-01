Благовещенск, 1 сентября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. В Амурской области — более 100 тыс. школьников и свыше 10 тыс. первоклассников. Кроме того, учебный год начался у 40 тыс. студентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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«Пусть новый учебный год станет для каждого из нас ярким, наполненным интересными событиями. Желаю всем здоровья, мира и благополучия!», — поздравила учеников с праздником министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье не все дети смогли попасть в школу. Под водой остаются три маршрута, по которым учеников возят в учреждения образования.