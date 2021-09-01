Улан-Удэ, 1 сентября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 56 504, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 70 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 49 040 пациентов, в том числе 20 за последние сутки. В списке контактных по данным на 31 августа числятся почти 7,2 тыс. человек.