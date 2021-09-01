Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Желание Украины стать НАТО поддерживают власти США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин 31 августа в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украина в НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он также отметил, что американское и украинское оборонные ведомства подпишут рамочное соглашение о поддержке реформ в области обороны, которые в числе прочего касаются членства страны в Североатлантическом альянсе, развития сотрудничества в киберсфере и взаимодействия в Черном море.

Кроме того, Остин обвинил Россию в том, что та якобы поддерживает войну в Донбассе и потребовал прекратить такую политику, а также отказаться от Крыма.

Ранее обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин заявил, что РФ не стоит опасаться формального вступления Украины в НАТО. По его словам, России реально угрожает расширяющееся и углубляющееся практическое освоение Североатлантическим альянсом украинской территории.

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