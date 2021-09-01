Вашингтон, 1 сентября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Желание Украины стать НАТО поддерживают власти США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин 31 августа в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина в НАТО

Он также отметил, что американское и украинское оборонные ведомства подпишут рамочное соглашение о поддержке реформ в области обороны, которые в числе прочего касаются членства страны в Североатлантическом альянсе, развития сотрудничества в киберсфере и взаимодействия в Черном море.

Кроме того, Остин обвинил Россию в том, что та якобы поддерживает войну в Донбассе и потребовал прекратить такую политику, а также отказаться от Крыма.

Ранее обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин заявил, что РФ не стоит опасаться формального вступления Украины в НАТО. По его словам, России реально угрожает расширяющееся и углубляющееся практическое освоение Североатлантическим альянсом украинской территории.