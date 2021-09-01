Якутск, 1 сентября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В Якутии продолжают действовать 27 лесных пожаров. За сутки было потушено пять возгораний, локализованы — три, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в оперативном штабе региона.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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«Пожары присутствуют активно в четырёх районах — Мирнинском, Сунтарском, Усть-Майском и Чурапчинском», — сказал первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Садовников.

В борьбе с огнём участвуют 325 человек, семь воздушных судов и 31 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 2021 году потушили 509 лесных пожаров. От прямой угрозы воспламенения из-за горящих лесов спасены 46 сёл