Южно-Сахалинск, 1 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. На Сахалине ночью 1 сентября в Углегорске произошла авария на станции очистки воды — вышел из строя блок доочистки. Без питьевой воды остался город с населением почти в 9 тыс. человек. Днём в жилые дома смогли подать только техническую воду для хозяйственных нужд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Admnvrsk.ru Воды нет

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Местные СМИ пишут, что на родниках выстроились огромные очереди из желающих набрать чистой воды.

Губернатор островного региона Валерий Лимаренко направил в город специалистов министерства ЖКХ. Из Шахтёрска в Углегорск будут подвозить питьевую воду по графику.

На станции ведутся восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области прокуратура направила в суд административное дело о крупной коммунальной аварии, последствия которой испытали жители Ясненского городского округа и райцентра Светлый в августе.