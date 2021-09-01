Владивосток, 1 сентября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Во Владивостоке 1 сентября ждут приезда президента РФ Владимира Путина — борт прибывает из Москвы после обеда. Основная цель рабочей поездки главы государства — участие в Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая поездка Владимира Путина на Дальний Восток — все новости»

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в режиме видеоконференции 2 сентября.

Предполагается, что у авторов идеи по созданию первого дальневосточного города-миллионника будет возможность представить свой проект строительства Спутника президенту в ходе расширенного совещания.

Читайте также: Трутнев раскритиковал идею о строительстве новых городов на Дальнем Востоке

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев уверен, что строить новые города на Дальнем Востоке нет необходимости, об этом он заявил в прямом эфире радио «Комсомольская правда».