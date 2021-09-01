Москва, 1 сентября, 2021, 05:26 — ИА Регнум. В среду, 1 сентября, в Москве будет облачно, дождь, местами сильный, местами гроза. Температура воздуха +19… +21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

В ночь на 2 сентября в Москве облачно, дождь. Температура воздуха +9… +11 °C.

Ветер юго-западный, западный (ночью северо-западный) 6−11 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18…+23 °C днём и +7…+12 °C ночью.

В четверг, 2 сентября, днём в столице ожидается +12…+14 °C, по области +11…+16 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +2…+7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в западной части России погода осенью ожидается в пределах средних многолетних температурных значений.