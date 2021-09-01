В Приамурье не все дети смогли попасть в школу
Благовещенск, 1 сентября, 2021, 05:26 — ИА Регнум. В Амурской области под водой остаются 37 км дорог и три маршрута, по которым детей возят в школу. Сложная дорожная ситуация сохраняется в трёх районах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.
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Проблемы с движением автомобилей из-за паводка — в Ромненском городском округе, Архаринском и Зейском районах Приамурья. Отсутствует проезд к двум сёлам — Александровка и Высокое. За сутки восстановлено движение на пяти участках дорог.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Амурской области 10 школьных маршрутов не готовы к перевозке детей из-за паводка. Всего от вышедших из берегов рек пострадали 22 дороги, по которым возят в школы детей.