Благовещенск, 1 сентября, 2021, 05:26 — ИА Регнум. В Амурской области под водой остаются 37 км дорог и три маршрута, по которым детей возят в школу. Сложная дорожная ситуация сохраняется в трёх районах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.

Adygheya.ru Паводок в Адыгее

Читайте также: Затопленные дороги затруднили начало учебного года в Приамурье

«По ситуации со школьными маршрутами: из-за высокого уровня воды закрыт один маршрут в Архаринском районе, вышли из ситуации организовав альтернативный по дороге Журавлевка — Ленинское. На сегодняшний день остаются три проблемных участка, движение по которым выполняют школьные автобусы. В Зейском районе на двух маршрутах еще вода не сошла, приступить к восстановлению нет возможности. В Ромненском районе маршрут по дороге Чергали-Придорожное-Смоляное закрыт — участок сильно пострадал, специалисты Амурупрадора работают на месте, ищем варианты обеспечить движение школьного автобуса в районе», — сказал замминистра транспорта Дмитрий Лучников.

Проблемы с движением автомобилей из-за паводка — в Ромненском городском округе, Архаринском и Зейском районах Приамурья. Отсутствует проезд к двум сёлам — Александровка и Высокое. За сутки восстановлено движение на пяти участках дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Амурской области 10 школьных маршрутов не готовы к перевозке детей из-за паводка. Всего от вышедших из берегов рек пострадали 22 дороги, по которым возят в школы детей.