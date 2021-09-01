Якутск, 1 сентября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. В Якутии в 2021 году потушили 509 лесных пожаров. От прямой угрозы воспламенения из-за горящих лесов спасены 46 сёл, сообщил глава республики Айсен Николаев в обращении к жителям республики.

Firecorps.org Лесной пожар

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«Друзья, то о чём я сейчас говорю, звучит как сводки с мест боевых действий. И это на самом деле так — борьба с огнём этим летом стала настоящей битвой за тайгу! Общими усилиями ликвидировано 509 лесных пожаров на огромных площадях. Спасено от прямой угрозы огня 46 населённых пунктов в 16 районах республики», — сказал глава региона.

Сейчас, подчеркнул Айсен Николаев, ситуация с лесными пожарами в регионе уже переломлена. Заканчивают тушить шесть возгораний в Вилюйском, Сунтарском, Чурапчинском и Усть-Майском районах, угрозы населённым пунктам нет. Глава Якутии пообещал, что в ближайшие дни режим ЧС в республике будет снят.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа огонь перекинулся с горящего леса на село Бясь-Кюель Горного района Якутии. Сгорели 39 жилых домов.