Горно-Алтайск, 1 сентября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай зафиксирован максимальный суточный прирост носителей коронавируса с 20 августа. За минувшие сутки выявлено 39 новых случаев заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска и семи районов. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 20 728.

«За сутки выздоровели 64 пациента. По данным на 1 сентября, за весь период в регионе выздоровели 19 356 человек», — добавили в оперштабе.