Токио, , 04:57 — REGNUM Досрочный роспуск нижней палаты парламента Японии невозможен в условиях критической ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, заявил глава японского правительства Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нашим приоритетом остается борьба с коронавирусом, и нынешняя ситуация не позволяет досрочно распустить палату», — заявил он.

Суга отметил, что также не будет переносить на более поздний срок дату выбора председателя Либерально-демократической партии Японии. По его словам, голосование состоится 29 сентября, как и планировалось ранее.

Отмечается, что полномочия депутатов нижней палаты парламента Японии истекают 21 октября. При этом голосование без досрочного роспуска законодательного органа в стране проводилось последний раз в 1976 году.