Крупнейший производитель силовых агрегатов Китая увеличил прибыль на 37%
Пекин, 1 сентября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Ведущий китайский производитель силовых агрегатов Weichai Power зарегистрировал рост чистой прибыли на 37,42% в годовом исчислении в первой половине 2021 года благодаря высокой эффективности своего бизнеса по производству силовых агрегатов, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.
Чистая прибыль компании за этот период достигла 6,4 млрд юаней (около $1 млрд), говорится в промежуточном отчете, поданном на фондовую биржу Шэньчжэня 1 сентября. Согласно отчету, Weichai Power получила выручку в размере 126,4 млрд юаней, что на 33,75% больше в годовом исчислении.
Компания заявила, что ее сектор производства трансмиссий, включающий двигатели, коробки передач и оси, продемонстрировал рекордные показатели в период с января по июнь. За этот период было продано 671 000 двигателей и 802 000 коробок передач, что на 42,8% и 32,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соответственно.