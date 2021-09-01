Анадырь, 1 сентября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Губернатор Чукотки Роман Копин поздравил жителей региона с Днём знаний, отметив, что это один из самых торжественных и волнующих дней в году, он дорог всем поколениям, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

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«Для того чтобы наши дети получили лучшее образование и важные рабочие навыки, по нацпроекту «Образование» в школы закуплено новое оборудование и обустроены учебные аудитории. В этом году отрываем еще семь центров «Точка роста», где дети смогут изучать информатику и технологию, ОБЖ и робототехнику, проводить опыты по химии и физике.

В 32 образовательных организациях округа проведены ремонты. В ближайшие три года построим на Чукотке четыре современные школы и два детских сада.

Для 822 ребят 1 сентября прозвучит первый школьный звонок. Пусть знакомство со школой, с первой учительницей и первые шаги на пути в страну знаний принесут вам пользу, радость и новых друзей», — сказал Роман Копин.

Губернатор пожелал учителям и родителям успехов, терпения и лёгкости в процессе обучения. А всем школьникам и студентам — настойчивости и отличных оценок, новых побед и достижений.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил учеников, учителей и родителей с началом учебного года, пожелав детям — увлекательного путешествия в мир знаний, педагогам — оптимизма и здоровья, а родителям — мудрости и терпения.