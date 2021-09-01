Пекин, 1 сентября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Верховная народная прокуратура Китая издала свод руководящих принципов по полному выполнению прокурорских функций в борьбе с организованной преступностью, принимая меры для работы прокуроров в этой области на регулярной основе, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В руководящих принципах подчеркивается сохранение жесткой позиции в борьбе с организованной преступностью, требующей более тесного сотрудничества со смежными департаментами для создания синергии.

Прокуроры должны сосредоточиться на борьбе с преступлениями, которые вызывают самую сильную общественную реакцию и гнев, и должны рассматривать дела об организованной преступности в соответствии с законом, в соответствии с руководящими принципами.

В руководящих принципах содержится призыв к усилению защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, участвующих в делах, при одновременном наказании за такие преступления в сельских районах, чтобы способствовать оживлению сельских районов страны.