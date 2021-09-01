Манила, 1 сентября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Власти Филиппин открыли казино на Боракае, чтобы собрать необходимые на борьбу с коронавирусной инфекцией налоги, сообщает агентство Reuters.

Коронавирус

Несколько лет назад власти закрыли в курортном регионе все казино и отказались от строительства новых игорных заведений. Однако из-за нехватки средств на борьбу с пандемией COVID-19 филиппинским властям пришлось сделать исключение. Теперь казино вновь принимает игроков при соблюдении санитарных требований. При этом пока неизвестно, будет ли работать игорное заведение и после того, как Филиппины получат достаточно налогов на борьбу с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к 30 августа на Филиппинах выявили 1789 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в республике выявили более 1,95 млн носителей коронавируса.