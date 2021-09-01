Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что правительство Украины должно продолжать реформирование госсектора страны и приватизацию государственных предприятий. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба ВБ.

Дэвид Малпасс Vsemirnyjbank.org

В распространённом документе отмечается, что наряду с обсуждением срочных реформ в земельном, энергетическом, финансовом и сельскохозяйственном секторах, стороны затронули вопрос реформирования украинского госсектора.

пресс-служба ВБ «Мэлпас призвал продолжать реформирование государственных предприятий и добиваться дальнейшего прогресса в приватизации (этих предприятий)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что важнейшей темой его разговора с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпасса стала поддержка развития украинского аграрного сектора.

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